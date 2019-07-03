Son Dakika Haberleri: Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp dünya çapında sorun yaşıyor
BBC
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Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp dünya çapında sorun yaşıyor

7 dakika önce

Dünya çapında Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları bugün çeşitli sorunlar yaşıyor.

Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp dünya çapında sorun yaşıyor, System.String[]

Dünya çapında Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları bugün çeşitli sorunlar yaşıyor.

Bazı kullanıcılar birbirlerine fotoğraf, video ve dosya gönderemiyor.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Faceboook, sorunun farkında olduklarını açıkladı ve "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Twitter'da bazı kullanıcılar ise mesaj gönderimi ve bildirimlerle ilgili sorunlar yaşıyor.

Konuyla ilgili bir tweet atan şirket "Sorunu çözmek için çalışıyoruz ve en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada sorunun küresel olduğunu ve Türkiye'deki kullanıcıların da etkilendiğini söyledi.

Bazı kullanıcılar Facebook'un mesajlaşma uygulamasında da fotoğraf gönderemiyor.

Facebook ve Instagram Mart ayında çözülmesi en uzun süren teknik sorunlarını yaşamış, sosyal medya platformları 14 saat boyunca düzgün bir şekilde çalışamamıştı.

WhatsApp da Nisan ayında Facebook ve Instagram ile birlikte çeşitli sorunlar yaşamıştı.

Facebook'un 2,3 milyar, Instagram'ın 1 milyar kullanıcıs bulunuyor.

İstatistik sitesi Statista'ya göre Nisan itibarıyla Whatsapp'ın aylık aktif kullanıcısı sayısı 1,6, Facebook Messenger'ın ise 1,3 milyar.

Twitter ise 2018'in son çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayılarının 321 milyon olduğunu duyurmuştu.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:39 
Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, Dünya
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