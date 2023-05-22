Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası - Son Dakika
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Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası

22.05.2023 15:15

Avrupa Birliği, veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'ya 1.3 milyar dolarlık rekor bir gizlilik cezası verdi. AB, Meta'nın Ekim'e kadar kullanıcı verilerini Atlantik ötesine taşımayı durdurmasını emretti. Bu, AB'nin sıkı veri gizlilik kurallarının uygulanmaya başlandığından beri verilen en büyük ceza. Meta itiraz etmeyi ve kararın hemen durdurulması için mahkemeye başvurmayı planlıyor.

Avrupa Birliği, Pazartesi günü Meta'ya 1.3 milyar dolarlık gizlilik cezası vererek Ekim'e kadar Atlantik ötesi veri transferini durdurmasını talep etti. Bu ceza, AB'nin sıkı veri gizliliği yasalarının beş yıl önce uygulanmaya başlanmasından bu yana verilen en büyük ceza.

İTİRAZ ETMEYİ PLANLIYOR

Dublin'deki Avrupa merkezi Meta, İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu tarafından denetlenmekte. Meta, Avrupa'daki kullanıcıları için hizmetlerin durdurulabileceği uyarısında bulunmuştu ve bu kararın hemen durdurulması için itiraz etmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği'nden Meta'ya rekor gizlilik cezası: Atlantik ötesine veri transferi yasağı

HUKUKİ MÜCADELEDE YENİ EVRE

Bu durum, 2013 yılında başlayan ve Avusturyalı avukat ve gizlilik aktivisti Max Schrems'in, Facebook'un veri kullanımı hakkındaki şikayeti ile gelişen bir hukuki mücadelede yeni bir evreye işaret ediyor. AB ve ABD arasında veri gizliliği konusunda farklı bakış açıları olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği'nden Meta'ya rekor gizlilik cezası: Atlantik ötesine veri transferi yasağı

GİZLİLİK KALKANI ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ

2020'de AB'nin en yüksek mahkemesi, AB-ABD veri transferlerini düzenleyen Gizlilik Kalkanı anlaşmasını iptal etti. Bu, Meta'nın Atlantik ötesi veri transferlerini düzenlemek için kullanılan standart hukuki sözleşmeler üzerindeki etkisini gözden geçirmesine neden oldu. Ancak AB'nin veri gizlilik yetkilileri geçen ay bu konudaki İrlanda düzenleyicilerinin ilk kararını veto etti.

YALNIZCA FACEBOOK İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Açıklanan karar, Meta'nın da sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp için değil, yalnızca Facebook için geçerli. Meta, karara itiraz edeceğini ve Facebook'un Avrupa Birliği'ndeki hizmetinde derhal bir kesinti olmayacağını söyledi.

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Avrupa Birliği'nden, Facebook'un ana şirketi Meta'ya 1.3 milyar dolarlık para cezası Avrupa Birliği'nden, Facebook'un ana şirketi Meta'ya 1.3 milyar dolarlık para cezası

Avrupa Birliği, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası - Son Dakika
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