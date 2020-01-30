Son Dakika › Dünya › Facebook'un gelir artış hızı 2019 son çeyrekte tarihinin en düşüğü oldu - Son Dakika Dünya
Facebook'un gelir artış hızı 2019 son çeyrekte tarihinin en düşüğü oldu
6 saat önce
Yıllık bazda büyüme oranı yüzde 27 olurken bu oran 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 59'un üzerine çıkmıştı
Sosyal medya devi Facebook 2019'un son çeyreğinde şirket tarihinin en düşük gelir artış oranına imza attı.
2019'un son çeyreğinde elde edilen yüzde 25'lik oran şirketin kasasına 21,1 milyar dolar girmesini sağlasa da büyüme hızında 2016'dan beri yaşanan düşüş en yüksek oranına ulaştı. Yıllık bazda büyüme oranı yüzde 27 olurken bu oran 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 59'un üzerine çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:18
Son Dakika Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu Çin'de maske bulamayan vatandaşlar, poşet ve pet şişeyle korunuyor Hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı