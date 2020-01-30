Facebook'un gelir artış hızı 2019 son çeyrekte tarihinin en düşüğü oldu

Sosyal medya devi Facebook 2019'un son çeyreğinde şirket tarihinin en düşük gelir artış oranına imza attı.



2019'un son çeyreğinde elde edilen yüzde 25'lik oran şirketin kasasına 21,1 milyar dolar girmesini sağlasa da büyüme hızında 2016'dan beri yaşanan düşüş en yüksek oranına ulaştı. Yıllık bazda büyüme oranı yüzde 27 olurken bu oran 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 59'un üzerine çıkmıştı.