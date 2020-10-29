Facebook'un Hindistan'daki kamu politikası direktörü "nefret söylemi" tartışmalarının ardından istifa etti - Son Dakika

Hindistan'da Facebook'un, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı yönündeki eleştirilerin ardından şirketin ülkedeki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das istifa etti.

BBC'nin haberine göre, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde Facebook'un Hindistan'da BJP ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına ilişkin haberlerin ağustosta gündeme gelmesinden iki ay sonra Das, görevinden ayrıldı.

Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ajit Mohan, yaptığı açıklamada, Das'ın, "kamunun çıkarlarını gözetmek" için Facebook'taki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Mohan, Facebook'un Hindistan'daki ilk çalışanlarından biri olan Das'ın, şirketin büyümesinde "önemli bir rol oynadığını" ve "muazzam katkılarda" bulunduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Hindistan'da bilgi teknolojisiyle ilgili parlamento komitesi de iddiaları araştırıyor.

Bilgi Teknolojisi Komitesi, Mohan'ı eylül ayı başında konuya ilişkin sorgulamıştı.

Hindistan'da muhalefet, tartışmaların odağındaki Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e 2 kez mektup göndererek, "şirketin ülkedeki üst düzey yetkililerinin ve operasyonlarının soruşturulmasını" ve bu kişilerle ilgili ne tür adımların atılacağının kendileriyle paylaşılmasını istemişti.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Haberde Das'ın ekibinin BJP'li politikacıların ülkedeki Müslümanların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) Hindistan'a yaydıklarına dair içeriklerine karşı herhangi bir eylemde bulunmadığı ifade edilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu iddia edilen haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Facebook iddiaları reddetmişti

Mohan, şirketin taraflı davrandığına ilişkin iddiaları ciddiye aldıklarını, nefret ve fanatikliğin her türlüsünü kınadıklarını belirterek, "Topluluk standartlarını ihlal ettiğinde Hindistan'da kamuya mal olmuş kişilerin paylaştığı içeriği çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Das da 2020'nin ikinci çeyreğinde 22,5 milyon nefret söylemi içeriğini kaldırdıklarını dile getirerek, "Facebook'un Hindistan'a ve halkına yükümlülüğü sarsılmaz. Hedefimiz, insanlara kendilerini özgürce ifade etme, toplumu geniş çaplı zarar görmekten korurken girişimcilere yeni şeyler inşa etme olanağı sunarak demokrasinin çoğulcu karakterini platformlarımızda muhafaza ettiğimiz Hindistan'ın müttefiki olmak." değerlendirmesinde bulunmuş ve Facebook'un "daima insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği, tarafsız, şeffaf ve açık bir platform" olduğunu söylemişti.

Öte yandan, Facebook'tan eylül başında yapılan açıklamada, BJP'li Milletvekili T. Raja Singh'in şirketin nefret politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabının yasaklandığı bildirilmişti.

Nisanda Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım uyguladığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.