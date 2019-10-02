Son Dakika Haberleri: Facebook'un Libra projesi sallantıda mı? Mastercard ve Visa'dan geri adım iddiası
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Facebook'un Libra projesi sallantıda mı? Mastercard ve Visa'dan geri adım iddiası

56 dakika önce

Facebook'un büyük vaatlerle tanıtımını yaptığı kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü

Facebook'un Libra projesi sallantıda mı? Mastercard ve Visa'dan geri adım iddiası, System.String[]

Facebook'un büyük vaatlerle tanıtımını yaptığı kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.


Mastercard ve Visa gibi önde gelen finans kuruluşlarının hükümetlerden gelen olumsuz tepkilerin ardından projeyle ilgili tereddüte düştüğü belirtildi.

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Mastercard, Facebook, Visa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:31 
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