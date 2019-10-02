Facebook'un Libra projesi sallantıda mı? Mastercard ve Visa'dan geri adım iddiası

Facebook'un büyük vaatlerle tanıtımını yaptığı kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.



Mastercard ve Visa gibi önde gelen finans kuruluşlarının hükümetlerden gelen olumsuz tepkilerin ardından projeyle ilgili tereddüte düştüğü belirtildi.