Facebook'un Libra projesi sallantıda mı? Mastercard ve Visa'dan geri adım iddiası
56 dakika önce
Facebook'un büyük vaatlerle tanıtımını yaptığı kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü
Facebook'un büyük vaatlerle tanıtımını yaptığı kripto para birimi Libra'yı desteklediği belirtilen 27 büyük kuruluştan bazılarının konuyu yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü.
Mastercard ve Visa gibi önde gelen finans kuruluşlarının hükümetlerden gelen olumsuz tepkilerin ardından projeyle ilgili tereddüte düştüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:31
Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi 13 yıl sonra gelen itiraf sonrası başlatılan kazıda, kemiklere ulaşıldı