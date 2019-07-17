Son Dakika Haberleri: Facebook'un para birimi Libra, Euro için tehlike mi?
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Facebook'un para birimi Libra, Euro için tehlike mi?

59 dakika önce

GAZETENİN bakanlığa ait bir resmi evraktan yaptığı alıntıda, hükümetin "Merkez Bankası ile birlikte, Libra'nın devletin para birimine bir alternatif olarak kendini kabul ettirmesinin engellenmesine yönelik" çalışması talep ediliyor.

Facebook'un para birimi Libra, Euro için tehlike mi?, System.String[]
GAZETENİN bakanlığa ait bir resmi evraktan yaptığı alıntıda, hükümetin "Merkez Bankası ile birlikte, Libra'nın devletin para birimine bir alternatif olarak kendini kabul ettirmesinin engellenmesine yönelik" çalışması talep ediliyor. Söz konusu evrakta ayrıca, Fransa, İngiltere, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin maliye bakanları ile görüşmeler yapıldığı ve Facebook'un Libra'yı 2020'de piyasaya sürme planlarına karşı ne yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Evrakta ayrıca görüşülen maliye bakanlarının tamamının Facebook'un planlarına eleştirel baktıkları ifade ediliyor.

G7 ÜLKELERİNİN DE GÜNDEMİNDE

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek olan G7 ülkelerinin maliye bakanları, bu konuyu da gündeme alacak. Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ile temsil edileceği toplantıda ayrıca Google, Apple, Amazon vb. gibi internet devlerine dijital vergi uygulaması da görüşülecek. Almanya ve Fransa geçen yıl yapılan G20 toplantısında, aralarında Bitcoin'in de bulunduğu kripto para birimleriyle ilgili düzenlemeye gitmek için girişim başlatmışlardı. Alman Merkez Bankası da Facebook'un para birimi Libra ile ilgili daha önce uyarılarda bulundu.

FACEBOOK ENDİŞELERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Facebook geçen Haziran ayında, kripto para birimi Libra'yı 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını, ancak bunun için önce ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınacağını açıklamıştı. ABD Kongresi'nde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Facebook'un Libra'dan sorumlu yöneticisi David Marcus, söz konusu para biriminin ne geleneksel para birimlerine rakip ne de para politikalarına müdahil olmayacağını dile getirdi. Facebook, kripto para birimi Libra ile Facebook kullanıcılarına, kendi aralarında para transferi ve internet üzerinden alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor.
Merkez Bankası, Facebook, Fransa, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:12 
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