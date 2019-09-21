Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor
24 dakika önce
Fransa ve Almanya'nın, Facebook'un Libra'sının kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaşmaları, söz konusu kripto para birimine yönelik merak ve endişeleri tekrar gündeme getirdi.
Fransa ve Almanya'nın, Facebook'un Libra'sının kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaşmaları, söz konusu kripto para birimine yönelik merak ve endişeleri tekrar gündeme getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:25
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