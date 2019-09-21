Son Dakika Haberleri: Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor
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Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor

24 dakika önce

Fransa ve Almanya'nın, Facebook'un Libra'sının kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaşmaları, söz konusu kripto para birimine yönelik merak ve endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Facebook’un parası Libra merak ve endişe oluşturuyor, System.String[]

Fransa ve Almanya'nın, Facebook'un Libra'sının kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaşmaları, söz konusu kripto para birimine yönelik merak ve endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Facebook, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:25 
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