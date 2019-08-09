Son Dakika Haberleri: "Facebook'un yüz tanıma teknolojisi hak ihlali": Milyonlarca kişiye dava yolu açıldı
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"Facebook'un yüz tanıma teknolojisi hak ihlali": Milyonlarca kişiye dava yolu açıldı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal mahkeme Facebook'un yüz tanıma teknolojisinin gizlilik hakları yasasının ihlal edildiğine hükmetti. Karar, milyonlarca kullanıcının teknoloji devini dava etmesinin yolunu açıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir federal mahkeme Facebook'un yüz tanıma teknolojisinin gizlilik hakları yasasını ihlal ettiğine hükmetti. Bu kararla milyonlarca kullanıcının teknoloji devini dava etmesinin yolu açılıyor.

San Francisco 9. Temyiz Mahkemesi, Facebook Inc'in başvurusunu reddetti. Böylece kullanıcılar, 'izinsiz, yasadışı yoldan topladığı ve depoladığı veriler dolayısıyla' platformu dava edebilecek.
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Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:59 
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