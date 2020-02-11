Facebook ve Cisco da koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Facebook ve Cisco da koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacak - Son Dakika

Facebook ve Cisco da koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacak

6 saat önce

Dünyayı alarma geçiren ve Çin'de şimdiye kadar binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmayacak şirketlere Facebook ve Cisco da eklendi.

Facebook ve Cisco da koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacak, System.String[]

Dünyayı alarma geçiren ve Çin'de şimdiye kadar binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılmayacak şirketlere Facebook ve Cisco da eklendi.

İspanya'nın Barselona kentinde 24-27 Şubat'ta düzenlenecek MWC'nin geleceği, koronavirüs salgını dolayısıyla riske girdi.

"Çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği" gerekçesiyle kamu sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla MWC'ye katılmayacağını açıklayan LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel ve Vivo'ya, Facebook ve Cisco da dahil oldu.

İspanyol basını, Vodafone ve Deutsche Telekom gibi sektörün önde gelen firmalarının da MWC'ye katılımlarını "ciddi bir şekilde gözden geçirdiğini" yazdı.

Öte yandan, iptallerden dolayı MWC organizatörü Dünya GSM Birliğinin (GSMA) cuma günü bir toplantı yaparak fuarın iptal edilip edilmeyeceğine karar vereceği bildirildi.

Bu arada, İspanyol Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, MWC'nin İspanya için çok önemli fuarın "normal şartlarda düzenleneceğini" söyledi.

İspanya'daki sendika temsilcileri de MWC'ye katılımların iptaline ilişkin şirketlere "sorumlu davranmaları ve sakin olunması" çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı bu zamana kadar MWC'de bazı önlemler açıklayan GSMA, Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin Barselona'daki fuar alanına alınmayacağını ve Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurmuştu.

MWC'de, konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirmesi kararını alan GSMA, koronavirüs salgınına karşı katılımcılara "el sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştu.

MWC'ye gelen 200 kadar ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcıya 2006 yılından bu yana ev sahipliği yapan Barselona, bu etkinlikten dolayı 450 milyon avrodan fazla ekonomik gelir ediyor.

Ancak bazı büyük şirketlerin MWC'ye katılmama kararından dolayı otellerde iptallerin başladığı ve kentteki turizm sektörü temsilcilerinin bundan endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapılıyor.

İspanya'da mevcut durumda biri ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda, diğeri de doğudaki Balear Adaları bölgesinde olmak üzere tespit edilmiş 2 koronavirüs vakası bulunuyor.

Almanya ve Fransa'da koronavirüs vakası tespit edilen kişilerle temas ettikten sonra İspanya'ya gelen söz konusu iki kişiden biri Alman, diğeri de İngiliz vatandaşı olurken, her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.

Mobil Dünya Kongresi, Koronavirüs, Facebook, Cisco, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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