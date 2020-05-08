Facebook ve Google, yıl sonuna kadar evden çalışacak - Son Dakika

Korona virüs salgının yayılmasıyla pek çok ülkede evden çalışma sistemine geçildi. Facebook ve Google, çalışanların yılın geri kalanında da evden çalışmaya devam etmelerine izin verdiğini duyurdu.



Dünya çapında yayılan korona virüs nedeniyle evden çalışma sistemi uygulayan Teknoloji devleri Facebook ve Google ofislerini yakında yeniden açmayı planladıklarını ancak evden çalışmak isteyenler için izin verileceğini açıkladı.



Google evden çalışma sistemini 1 Haziran'a kadar uzattıklarını açıkladıktan sonra, 7 ay daha evden çalışmaya izin verileceğini duyurdu.



Google'un CEO'su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların, güvenlik önlemleri altında Temmuz ayından itibaren başlayacağını söyledi. Evden çalışma sisteminin yıl sonuna kadar süreceğini belirten Pichai, "İşlerini evden yapabilen çalışanların çoğu bunu yıl sonuna kadar görevlerini evden sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.



Facebook ise korona virüs kilitlenmelerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla 6 Temmuz'da ofislerini yeniden açacağını söyledi. Facebook, işlerini uzaktan yapabilen herkese yıl sonuna kadar evden çalışma seçeneğinin sunulduğunu belirtti.



Öte yandan Facebook, korona virüsün otaya çıktığı andan itibaren uzaktan çalışma sistemine geçen ilk teknoloji firmaları arasındaydı. Facebook, çalışanlarına evden çalışma ve çocuk bakım masrafları için bin dolarlık katkı da vermişti. - WASHINGTON