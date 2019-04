Facebook ve Messenger da Windows 10 Yüklü Telefonlardan Desteğini Çekiyor

INSTAGRAM'ın Windows işletim sistemli telefonlara olan desteğini geri çekeceğini açıklamasının ardından bugün Facebook ve Messenger uygulamalarının da Windows Mobile desteğini sonlandıracağı ortaya çıktı.

Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'ın ardından Facebook ve Messenger da aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu. Bu kararın ardından bu cihazlara sahip olanlar telefonlarındaki her üç uygulamayı da artık kullanamayacak.



30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram, Facebook ve Messenger'ın desteğinin çekilmesi sürpriz bir karar değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısı dünya genelinde oldukça az ve yazılım geliştiricileri bu işletim sistemi için uygulama geliştirmeye sıcak bakmıyor.



Ancak Windows 10 Mobile yüklü telefon kullananlar, uygulamayı kullanamıyor olsalar da telefonlarında bulunan web tarayıcıları üzerinden her üç platforma da erişmeye devam edebilecek. Instagram'dan daha önce konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"30 Nisan'dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz." - İstanbul

