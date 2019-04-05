Son Dakika Haberleri: Facebook ve Messenger da Windows 10 Yüklü Telefonlardan Desteğini Çekiyor

Facebook ve Messenger da Windows 10 Yüklü Telefonlardan Desteğini Çekiyor

51 dakika önce

INSTAGRAM'ın Windows işletim sistemli telefonlara olan desteğini geri çekeceğini açıklamasının ardından bugün Facebook ve Messenger uygulamalarının da Windows Mobile desteğini sonlandıracağı ortaya çıktı.

Facebook ve Messenger da Windows 10 Yüklü Telefonlardan Desteğini Çekiyor, System.String[]
INSTAGRAM'ın Windows işletim sistemli telefonlara olan desteğini geri çekeceğini açıklamasının ardından bugün Facebook ve Messenger uygulamalarının da Windows Mobile desteğini sonlandıracağı ortaya çıktı.

Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'ın ardından Facebook ve Messenger da aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu. Bu kararın ardından bu cihazlara sahip olanlar telefonlarındaki her üç uygulamayı da  artık kullanamayacak.

30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram, Facebook ve Messenger'ın desteğinin çekilmesi sürpriz bir karar değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısı dünya genelinde oldukça az ve yazılım geliştiricileri bu işletim sistemi için uygulama geliştirmeye sıcak bakmıyor.

Ancak Windows 10 Mobile yüklü telefon kullananlar, uygulamayı kullanamıyor olsalar da telefonlarında bulunan web tarayıcıları üzerinden her üç platforma da erişmeye devam edebilecek. Instagram'dan daha önce konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"30 Nisan'dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:46 Kaynak: DHA

Instagram, Facebook, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Instagram Hesabı Dünya Rekoru Kırdı Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın'ın Gizli Mesaj ve Fotoğrafları İfşa Oldu! Canlı Yayında Silahlı Soygun! Konukları ve Sunucuyu Soyup Kaçtılar Cem Yılmaz'ı İzlemeye Giden 9 Aylık Hamile Fahriye Evcen Zor Anlar Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facebook ve Messenger da Windows 10 Yüklü Telefonlardan Desteğini Çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]