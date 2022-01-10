Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına uyarı: Hemen şifrenizi değiştirin - Son Dakika

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncunun son halini görenler inanamadı

Popüler sosyal medya platformu ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananlar için çatı şirket Meta'dan önemli bir uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamada her iki platformdaki kullanıcıların sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifre gibi kritik bilgileri çalmayı amaçlayan saldırıların kurbanı olabileceği belirtildi.

ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN UYARISI

Whatsapp ve Facebook ile birlikte Instagram ve Facebook Messenger'ın da sahibi olan Meta, kullanıcıların her bir platformda şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini ifade etti.

BİLGİSAYAR KORSANLARINA DAVA

Meta şirketi, kimlik avı hırsızlığı yapan bilgisayar korsanlarına hukuksal süreç başlatırken, davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca internet kullanıcısı için önemli bir tehdittir. Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor" dedi.