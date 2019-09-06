Son Dakika Haberleri: Facebook yaklaşık 200 milyon kullanıcısının telefon numaralarının ifşa olduğunu doğruladı
BBC
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Facebook yaklaşık 200 milyon kullanıcısının telefon numaralarının ifşa olduğunu doğruladı

1 saat önce

TechCrunch internet sitesinin haberiyle ortaya çıkan ifşaatı Facebook da doğruladı.

Facebook yaklaşık 200 milyon kullanıcısının telefon numaralarının ifşa olduğunu doğruladı, System.String[]

, Facebook yaklaşık 200 milyon kullanıcısının telefon numaralarının internetteki bir veri tabanında ifşa olduğunu doğruladı.

Verilerin internette güvensiz ortamda paylaşıldığını ilk olarak TechCrunch adlı internet sitesi duyurmuştu.

Şirket, veri tabanının kimler tarafından oluşturulduğunu ve internet ortamında nasıl açık halde paylaşıldığını incelediğini söyledi.

İnternette paylaşılan telefon numaralarından 18 milyonu İngiltere'deki kullanıcılara ait.

İnternet numaralarının ve Facebook hesaplarının paylaşıldığı veri tabanına internette şifresiz erişilebiliyordu.

TechCrunch internet sitesinin verilerin ifşa edildiğini duyurmasının ardından veri tabanı erişime kapatıldı.

Facebook, Nisan 2018'de telefon numaralarıyla kullanıcı araması yapma özelliğini kapatmıştı.

Şirket, 'kötü niyetli' kişilerin milyonlarca telefon numarası deneyip kimler tarafından kullanıldığı keşfederek sistemi manipüle ettiklerini söyledi.

Facebook, arama özelliğiyle yıllar boyu çok sayıda kişinin profiline ve telefon numarasına ulaşıldığını, gizlilik ayarlarını değiştirmeyen kullanıcıların numaralarının da internette olabileceğini ifade etti.

TechCrunch'ın ortaya çıkardığı veri tabanının da bu yolla kullanıcıların verilerine ulaşmış olabileceği düşünülüyor.

TechCrunch'ın haberine göre farklı ülkeleri kapsayan birkaç veri tabanında telefon numaraları dahil toplam 419 milyondan fazla veri kaydı bulunuyordu.

Kayıtların 133 milyonu ABD'deki Facebook kullanıcılarına ait.

İngiltere, Facebook, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:24 
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