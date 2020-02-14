Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı - Son Dakika Dünya

Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı

6 saat önce

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yalan haberlerle mücadele etmek için Reuters haber ajansı ile işbirliği yapacağını açıkladı

Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı, System.String[]

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yalan haberlerle mücadele etmek için Reuters haber ajansı ile işbirliği yapacağını açıkladı.


İki şirket arasından yapılan anlaşma kapsamında Reuters, Facebook ve Instagram'daki yazılı ve görsel gönderileri inceleyip doğruluğunun teyit edecek. Özellikle yaklaşan ABD seçimleri için Facebook'un böyle bir anlaşma yaptığı düşünülüyor.

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Instagram, Facebook, Reuters, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:17 
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