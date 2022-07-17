Sosyal medya platformu Facebook, yakında tek bir hesaba bağlı beş ayrı profil oluşturmanıza izin verecek. Facebook şu anda bu özelliği platformunda test ediyor. Sosyal medya devi, özelliğin, kullanıcıların bağlantı kurmak istedikleri farklı gruplara farklı profiller ayırmalarına izin vereceğini söylüyor. Örneğin, iş arkadaşlarınıza ayrılmış bir profiliniz ve arkadaşlarınız için başka bir profiliniz olabilir. Bununla birlikte, kullanıcılar Facebook'ta birden fazla hesap oluşturabilir, ancak her hesap için farklı kimlikler kullanmaları gerekir. Facebook sözcüsü Leonard Lam, "İnsanların deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişkilere göre uyarlamalarına yardımcı olmak için, insanların tek bir Facebook hesabına bağlı birden fazla profile sahip olmaları için bir yol deniyoruz. Facebook'u kullanan herkes kurallarımıza uymaya devam etmelidir." Dedi.

Facebook, Yeni Bir Özelliği Test Ediyor

Gelen rapora göre, ek profillerin kullanıcıların bir kişinin gerçek adını eklemesini gerektirmediğini belirtir. Kullanıcıların, benzersiz oldukları sürece herhangi bir profil adı veya kullanıcı adı kullanmasına izin verilecektir. Facebook ayrıca, bir kullanıcının oluşturduğu tüm ek profiller için güvenlik ve gizlilik kurallarının aşağı yukarı aynı kaldığını da ekledi.

Ek profillerin ayrıca Facebook politikalarına ve yönergelerine uyması gerekecek. Facebook, profillerin kimliğinizi yanlış tanıtamayacağından veya başkalarını taklit edemeyeceğinden bahseder. Profillerinizden hiçbiri bir ihlal mektubu almamalıdır çünkü bu durumda tüm profiliniz etkilenecektir.

Şirket, ek profillerin hala politikalarına tabi olduğunu ve kimliğinizi yanlış gösteremeyeceğinizi veya başkalarını taklit edemeyeceğinizi bildiriyor. Sosyal medya şirketi, insanların özelliklerini kötüye kullanmasını veya ek profillerini insanlara zarar vermek için kullanmasını engelleyeceğini söyledi. Facebook, sisteminin ek profili ve bağlı olduğu hesabı tanıyacağını ve ek profili veya tüm profilleri kaldırmak gibi uygun önlemleri alacağını söyledi. Kullanıcılar bu gibi durumlarda ana hesaplarına erişimi de kaybedebilir.