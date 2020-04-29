Facebook Yeni Tasarımı ile Adeta Baştan Yaratıldı! - Son Dakika

Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Facebook için devasa bir tasarım değişikliği planladıklarını açıklamıştı. Şirketin masaüstü platform için düzenlediği yeni tasarımı bazı kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Facebook yeni tasarımı ile karşınızda!



Facebook Yeni Tasarımı Nasıl Kullanılır?



Yeni tasarım ağırlıklı olarak bir mobil arayüz hissi sunuyor olsa da güncel tasarıma kıyasla çok daha basit bir düzene sahip. Bu nedenle mevcut tasarıma kıyasla herkese hitap eden ergonomik bir yapıya oturduğu söylenebilir.



Yeni arayüzün bazı kullanıcılara yavaş yavaş ulaştığı bildirilirken genel kullanıcı kitlesi için de önümüzdeki dönemlerde bir değişikliğin yaşanmasını bekleyebiliriz.



Eğer bunu beklemek istemiyorsanız mevcut arayüz üzerinde, üst menünün en sağında yer alan ok simgesine tıklamanız ve bunun ardından 'Yeni Facebook'a Geçiş Yap' tuşuna basmanız yeterli olacaktır.



Bu adımların ardından beklemenize gerek kalmadan masaüstünde yeni arayüz deneyimine sahip olabilirsiniz. Peki siz yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.