Facebook yerleşkesine sarin saldırısı: Dört bina boşaltıldı
1 saat önce
Facebook'da sarin saldırısı şüphesi: Dört bina boşaltıldı, iki çalışan "muhtemelen" etkilendi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:53
Sosyal medya devi Facebook
'un Amerika Birleşik Devletleri
'ndeki (ABD) merkezine gönderilen bir paket yapılan kontrollerde sarin gazı testine pozitif yanıt verdi.
Şüpheli paket sebebi ile Kaliforniya
eyaletindeki Silikon Vadisi
'nde bulunan Facebook'un dört binası boşaltıldı. Facebook şirketin iki çalışanının "muhtemelen" sarinden etkilendiğini açıkladı. Ancak bu kişilerde henüz gazın etkisi görülmedi. Facebook'a gelen kargo ve paketler standart uygulama gereği testlere tabii tutuluyor.
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