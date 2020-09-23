Facebook, YouTube ve Twitter, reklam boykotu yapan şirketlerle 'zararlı içeriklere karşı' anlaştı

Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya devleriyle, bu ağları boykot ederek reklamlarını geri çeken şirketler, nefret söylemi ve zararlı içeriklerin kaldırılması için ortak kurallar üzerinde anlaşma sağladı.

Dünya Reklamverenler Federasyonu öncülüğündeki şirketler grubuyla sosyal medya devlerini kapsayan ve 15 aylık sürecin sonunda varılan anlaşmaya göre, karar almayı kolaylaştırmak amacıyla ortak bildirim standartları getirilmesi tasarlandı.

Anlaşmada belirlenen protokoller uyarınca, sosyal medyadaki zararlı içerikler, uyuşturucu kullanımından pornografiye kadar 11 farklı kategoride değerlendirilecek.

Böylece "zararlı" olduğu kanısına varılan ve yanlış bilgi içeren bir içeriğin daha etkili kurallarla sosyal ağlardan uzak tutulması hedefleniyor.

Boykot hareketi

Sosyal ağlara yönelik boykot hareketi Temmuz ayında başladı.

Facebook bir süredir özellikle nefret söylemi barındıran içerikleri kontrol edip kaldırmamakla eleştiriliyordu.

Bu konudaki tepkiler ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı bir dizi mesajını bu platformda paylaşmasıyla daha da büyüdü.

Bunlar arasında Trump'ın, siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un bir ay önce beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto edenlerin başlattığı gösterilere atıfla "yağma başlarsa, ateş açmaya da başlanır" şeklindeki sözleri de var.

Facebook bu paylaşımla ilgili bir şey yapmamış, Twitter ise aynı paylaşımın yanına "şiddet övgüsü" uyarısı koymuştu.

Unilever, Coca-Cola, Starbucks, Ford ve Adidas gibi şirketler, Facebook'un yanlış bilgiyi ve nefret söylemini engellemek için yeterince çaba sarf etmediğini söyleyerek sosyal ağdaki reklamlarını geri çekmişti.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan ve geçen yıl yaklaşık 70 milyar dolar reklam geliri açıklayan Facebook'a odaklanan boykot kampanyasına binlerce şirket ve kimi büyük insan hakları grupları da destek vermişti.

Yıldızlar hesaplarını 24 saat 'kararttı'

#StopHateforProfit, (Kar için Nefreti Durdur) kampanyasını düzenleyen grupların açıklamasında, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine gönderme yapılarak "Amerikan tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşırken, Facebook'un denetime muhtaç ve muğlak 'değişiklikleri', tehlikeli bir şekilde, demokrasimizi korumaktan uzak" denildi.

Grupların yanı sıra, ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian West, Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence ve Katy Perry'nin de bulunduğu ünlüler, "nefret, propaganda ve yanlış bilginin" yayılmasını protesto için sosyal medya hesaplarını geçen hafta 24 saatliğine dondurma kararı almıştı.

Facebook ise zararlı ya da yanıltıcı olma potansiyeli bulunan paylaşımlara uyarı etiketleri koyacağını açıklamıştı.

Platformun kurucusu Mark Zuckerberg "belli bir ırk, din, etnik köken, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve göçmenlik statüsünün başkalarına tehdit oluşturduğunu iddia eden" ilanları yasaklayacaklarını söylemişti.