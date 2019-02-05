Son Dakika Haberleri: Facecoin' Yolunda Büyük Bir Adım: Facebook İlk Blok Zincir Girişimini Satın Alıyor

Facecoin' Yolunda Büyük Bir Adım: Facebook İlk Blok Zincir Girişimini Satın Alıyor

5 dakika önce

Sosyal medya devi Facebook, kendi blok zinciri çalışmalarını ilerletmek için bir blok zincir girişimini satın alıyor.

Facecoin' Yolunda Büyük Bir Adım: Facebook İlk Blok Zincir Girişimini Satın Alıyor, System.String[]
Chainspace, blok zincir piyasasında faaliyet gösteren küçük bir firma. Genel olarak ödeme yöntemleri ve akıllı kontratlar konusunda uzman olan firma, Facebook ile blok zincir çalışmaları için anlaştı.

Facebook her ne kadar kağıt üzerinde şirketle anlaşmış olsa da şirketi az çok satın almış durumda. "Acqui-hire" adı verilen bu yöntem, Silikon Vadisi'nde sık sık görülüyor. Chainspace'in arkasındaki beş isimden dördü bu anlaşma ile Facebook'a katılacak.



Şirkete yakın kaynaklar, çalışanlarının büyük kısmını Facebook'a kaptıran girişimin kapanacağını söylüyor. Bir Facebook sözcüsü de bu taşınmayı doğrularken, şirketin önceki açıklamalarını da hatırlattı. "Diğer pek çok firma gibi, Facebook da blok zincir teknolojisinin gücünden faydalanmanın yollarını arıyor. Bu yeni küçük ekip pek çok farklı uygulamayı keşfediyor. Paylaşacak daha fazla bir şeyimiz yok."




Geçtiğimiz yıl çıkan haberler, Facebook'un kendi kripto parasını üretmekte ve elektronik ödemelerde bu parayı kullanmakta oldukça ciddi olduğunu belirtiyordu. Aralık ayında çıkan haberler ise Facebook'un ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para üzerinde çalıştığını söylüyordu. Firmanın bu sayede WhatsApp üzerinden para transferi sağlamayı amaçladığı iddia edildi.



Chainspace de genel olarak merkezi olmayan kontrat teknolojileri üzerine çalışıyor. Bu sistemler arasında ödeme sistemleri ya da blok zincir temelli farklı teknolojiler var.




Facebook'un kendi kripto parası FaceCoin bir gün gerçek olur mu bilinmez ancak Chainspace'in Facebook için önemli olduğu kesin.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:15 

Teknoloji
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