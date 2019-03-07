Facia Alışveriş Poşetlerini Aracına Yerleştirirken Geldi

Antalya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen ambulans, o sırada alışveriş poşetlerini aracının bagajına yerleştiren genç adama çarptı.

Antalya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen ambulans, o sırada alışveriş poşetlerini aracının bagajına yerleştiren genç adama çarptı. Korkunç kazada ağır yaralanan talihsiz adam hayatını kaybetti.



Kaza, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde saat 13.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Caner D. yönetimindeki 34 LM 7112 plakalı ambulans, kavşaktaki ışıklara geldiği sırada sol taraftan gelen Emine Ç. yönetimindeki 07 MPV 32 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen ambulans, kaza sırasında alışverişten çıkıp park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin arka bagajına malzemelerini yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulansla kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri olay yerinde gözyaşı döktü. Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.



(İHA)

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Ölüm, Bagajına Alışveriş Poşeti Yerleştirirken Geldi

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