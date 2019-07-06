Son Dakika Haberleri: Facia dan son anda kurtuldular... Kaza anı mobesse kamerasında
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Facia dan son anda kurtuldular... Kaza anı mobesse kamerasında

45 dakika önce

Facia dan son anda kurtuldular.

Facia dan son anda kurtuldular... Kaza anı mobesse kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep'te kaza anı mobesse kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te anayoldan karşı geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü orta refüje çarptı. Yan yatıp düzelen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı mobesse kamerasına yansıdı.
Facia dan son anda kurtuldular... Kaza anı mobesse kamerasında
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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