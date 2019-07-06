Facia dan son anda kurtuldular... Kaza anı mobesse kamerasında
45 dakika önce
Facia dan son anda kurtuldular.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:06 Kaynak: İHA
Facia dan son anda kurtuldular... Kaza anı mobesse kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep
'te kaza anı mobesse kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te anayoldan karşı geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü orta refüje çarptı. Yan yatıp düzelen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı mobesse kamerasına yansıdı.
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