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Facia kıl payı atlatıldı - Son Dakika

Facia kıl payı atlatıldı

30.11.2021 14:10
Facia kıl payı atlatıldı

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle Gazipaşa Caddesinde bulunan bir telefon dükkanının tabelası düştü.

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle Gazipaşa Caddesinde bulunan bir telefon dükkanının tabelası düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir telefon mağazasının tabelası, şiddetli rüzgar nedeniyle yere düştü. Sesi duyan esnaf caddeye koşarken, mağaza önünden geçen vatandaşlar korkuya kapıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, tabela kısa sürede yerine monte edildi. - ZONGULDAK

Facia kıl payı atlatıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Facia kıl payı atlatıldı - Son Dakika


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