Son Dakika Haberleri: Facia ucuz atlatıldı...Belediyenin vidanjörü köprülü kavşakta asılı kaldı
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Facia ucuz atlatıldı...Belediyenin vidanjörü köprülü kavşakta asılı kaldı

36 dakika önce

Facia ucuz atlatıldı.

Facia ucuz atlatıldı...Belediyenin vidanjörü köprülü kavşakta asılı kaldı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait vidanjör, Kuşadası çevre yolundaki köprülü kavşakta asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çalışma yapan ASKİ vidanjörü, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla Kuşadası çevre yolunun mezarlık bölümündeki köprülü kavşağının demir korkuluklarına çarptı. Kazada vidanjör yuvarlanmaktan son anda kurtulurken, ortaya da ilginç görüntü çıktı. Can kaybının olmadığı kazada, yol trafiğe kapandı.

Facia ucuz atlatıldı...Belediyenin vidanjörü köprülü kavşakta asılı kaldı

Kuşadası, Aydın, ASKİ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
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