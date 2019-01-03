Son Dakika Haberleri: Faciada Bilanço Arttı: 33 Ölü

Faciada Bilanço Arttı: 33 Ölü

1 saat önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 33'e çıktı.

Faciada Bilanço Arttı: 33 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 33'e çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta yaşanan doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 33'e çıktığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında arama kurtarma çalışmalarının hava koşulları nedeniyle aralıklarla durdurulduğu, enkazın altında bulunan 10'dan fazla cesedin daha çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın bazı kısımlarında yeni çökmelerin gerçekleştiği, soğuk havanında etkisiyle çalışmaların aksadığı kaydedildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Aralık, Güncel
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