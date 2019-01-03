Faciada Bilanço Arttı: 33 Ölü

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı

Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı