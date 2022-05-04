Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada - Son Dakika
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Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada

04.05.2022 19:48
Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü. İzleyicilerin ölümle burun buruna geldiği olayda panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. İzleyicilerin ölümle burun buruna geldiği panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok sayıda vatandaşın korkarak çığlık attığı ve yere kapandığı görüldü. - ANTALYA

Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada
Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada
Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada
Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada

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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Faciadan dönülen balkon çökmesinde panik anları kamerada - Son Dakika


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