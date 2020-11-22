Faciadan dönülen otobüs kazası kamerada - Son Dakika

Faciadan dönülen otobüs kazası kamerada

Kayaşehir'de freni tutmayan otobüs boş araziye uçtu

İSTANBUL - Kayaşehir'de yolcu almak için istasyondan çıkan bir otobüs freni tutmayınca kaldırmı geçerek boş araziye uçtu. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan feci kaza anı ise kameralara yansıdı.

Kaza Kayaşehir Mustafa Bozoklu Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin Coşkun idaresindeki 34 TB 8513 plakalı otobüs seyir halindeyken freni arıza yaptı.

Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücü Ersin Coşkun, çevre güvenliğini düşünerek otobüsün direksiyonunu boş araziye doğru çevirdi. Kaldırımı geçen otobüs hızla boş araziye doğru uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla kaza yapan otobüsten çıkarken olay anında araçta yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası otobüste büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, otobüs ekipler tarafından vinç yardımıyla araziden çekildi.

Kazayı gören Abdullah Keser çok korktuklarını belirterek, "Biz öğle namazına geliyorduk otobüsün freni boşaldı yokuş aşağıya Allahtan çöp bidonu ve ağaçlar vardı onlar kurtardılar şoförü, biz koştuk otobüste kimse var mı diye çok şükür boştu yaralı ve ölümüz yok.