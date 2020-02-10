Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor - Son Dakika

Giresun'da dün gece kar eğlencesinde faciadan dönüldüğü yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor.



Olay, merkeze bağlı Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan yokuştan kayan 3 kişinin seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelmişti. Yaşanan kazada B.D. isimli genç yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından kepçelerle yokuşun bitişine kar kütleleri konularak önlem alınırken mahallede yaşayan çocuklar ise tehlikeli yokuştan kaymaya devam ediyor.



Kazanın görgü tanıklarından Emrah Ayhan, faciadan dönülen o anları anlattı. Ayhan, "Dün akşam gençler burada kayıyordu, kayarken bir reklam tabelasını aldılar biraz daha adrenalin yaşamak istediler her halde. O esnada aşırı hızlanınca da ana yola kadar çıktılar oradan da geçmekte olan bir araç onları geç fark etti ve kazaya neden oldu" dedi.



Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ayhan, "Olaydan haberi olmayanlar gelip kayıyor ama onları bizde uyarıyoruz dikkatli olmaları hatta kaymamaları konusunda ikinci bir kazaya sebep olmamaları için" şeklinde konuştu.



Yokuştan kayanların çarptığı araç ise bir doktora ait çıktı. Olayı ve yaşananları anlatan doktor Özgür Ecevit Özcan, "Dün akşam saat 11 sıralarında bir arkadaşımla hastaneye gidiyordum yol karlıydı. Hızımız 30 kilometre civarındaydı tam o esnada sağ taraftan bir şey geldi ne olduğunu da anlayamadım daha sonra bir insan olduğunu gördüm. Sonrasında sağ sola baktım bir delikanlı yatıyor yerde hemen ilk müdahalesini yaptım şükürler olsun bir şeyi yoktu diğer çocuklara sordum sizde bir şey var mı diye ondan sonra 112 aradım" ifadelerini kullandı. - GİRESUN