Son Dakika Haberleri: Faciadan Kan Donduran Görüntüler

Faciadan Kan Donduran Görüntüler

1 saat önce

Brezilya'da maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'da maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler, yaşanan facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtta barajın çökmesinin ardından oluşan devasa çamur selinin önüne çıkan ağaç, araç ve binaları adeta yuttuğu görülüyor.

Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde yaşanan faciada 110 kişi hayatını kaybetmişti. 238 kişi hala kayıp.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

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