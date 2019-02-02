Faciadan Kan Donduran Görüntüler
1 saat önce
Brezilya'da maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Brezilya
'da maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüler, yaşanan facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtta barajın çökmesinin ardından oluşan devasa çamur selinin önüne çıkan ağaç, araç ve binaları adeta yuttuğu görülüyor. Minas Gerais
eyaletine bağlı Brumadinho kentinde yaşanan faciada 110 kişi hayatını kaybetmişti. 238 kişi hala kayıp.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz
PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı
Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak