Son Dakika Haberleri: Faciadan kıl payı dönüldü
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Faciadan kıl payı dönüldü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Faciadan kıl payı dönüldü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Kaza, Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PV 909 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan E. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sırasında kimsenin yoldan geçmemesi ve dükkanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cihan E., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:57 Kaynak: İHA
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