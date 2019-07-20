Faciadan kıl payı dönüldü

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"30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyen başkandan açıklama geldi

Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında

400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur