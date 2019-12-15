Faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika
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Faciadan kıl payı dönüldü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden alev alan park halindeki araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Faciadan kıl payı dönüldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden alev alan park halindeki araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Caddesi'nde park halindeki Dilek Kaçar'a ait 22 KL 926 plakalı hafif ticari araç aniden alev aldı. Yanan aracı gören vatandaşlar, yangın tüpü ile alevleri söndürmeye çalıştı. Erken müdahale ile yangın söndürülürken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi. Aracın banka ve resmi kuruluşlara yakın olması çevrede tedirginliğe sebep olurken, hızlı müdahale olası bir facianın önüne geçti.


Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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