Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

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50 dakika önce
Düzce'de D-100 karayolunda seyir halindeyken alev alan bir otomobilin kullanılmaz hale geldi.
Düzce
'de D-100 karayolunda seyir halindeyken alev alan bir otomobilin kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'de D-100 karayolu Hal Kavşağı'nda Selahattin Akgümüş'e ait 81 DZ 244 plakalı otomobili kullanan oğlu Fatih
Akgümüş seyir halindeyken birden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden Fatih Akgümüş hemen otomobili yolun kenarına çekerek park etti ve dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev alan otomobile müdahale edemeyen Fatih Akgümüş, Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerini aradı. Ancak alevler bütün otomobili sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangı sonucu otomobil hurdaya döndü. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı.
(Ali Yıldız
- Selçuk
Akyol/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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