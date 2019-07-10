Son Dakika Haberleri: Faciadan kılpayı kurtuldu
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Faciadan kılpayı kurtuldu

57 dakika önce

Ankara'ın Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında açılan kanala batan su tankeri son anda devrilmekten kurtarıldı.

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Haymana, 3. Sayfa
Ankara'ın Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları sırasında açılan kanala batan su tankeri son anda devrilmekten kurtarıldı.

Haymana ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında birçok noktadan doğalgaz boru hattı kazı çalışması yapılırken çalışmaların bittiği yerde kapatılan kazı alanlarından birinden geçen ASKİ'ye ait su tankeri kazı alanına battı ve devrilme tehlikesi geçirdi. Devrilmemesi için kepçeyle desteklenen su tankeri yapılan çalışmaların ardından devrilmeden son anda kurtarıldı. İlçe merkezinde insanların yoğun şekilde kullandıkları yolda meydana gelen kaza büyük faciadan kıl payı kurtarılmış bir oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
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