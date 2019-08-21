Son Dakika Haberleri: Faciadan ucuz kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Faciadan ucuz kurtuldular

1 saat önce

Kayseri'de alt geçide sıkışan tırın üzerindeki konteynır, otomobilin üzerine düştü.

Faciadan ucuz kurtuldular, System.String[]
Kayseri'de alt geçide sıkışan tırın üzerindeki konteynır, otomobilin üzerine düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Gazi Osman Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada alt geçitten geçen 33 BMJ 04 plakalı tırda yüklü bulunan konteynır köprüye takılarak, arkasında seyreden 50 AAU 351 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilin kaputu ezilirken, araçta bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Kazanın ardından araç içerisindeki 2 kişi neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, tırdan düşen konteynır çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 Kaynak: İHA
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