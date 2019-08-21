Son Dakika Haberleri: Faciadan ucuz kurtuldular... Tırdan düşen konteyner otomobili ezdi
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Faciadan ucuz kurtuldular... Tırdan düşen konteyner otomobili ezdi

28 dakika önce

Faciadan ucuz kurtuldular.

Faciadan ucuz kurtuldular... Tırdan düşen konteyner otomobili ezdi
KAYSERİ - Kayseri'de alt geçide sıkışan tırın üzerindeki konteynır, otomobilin üzerine düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi ezilmekten kıl payı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Gazi Osman alt geçidinde meydana gelen kazada alt geçitten geçen 33 BMJ 04 plakalı tırda yüklü bulunan konteynır köprüye takılarak, arkasında seyreden 50 AAU 351 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilin kaputu ezilirken, araçta bulunan 2 kişi de kendini dışarı attı. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan 2 kişi neye uğradığını şaşırdı.
Kazanın ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Tırdan düşen konteynır, çekici ile kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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