Faciaların önüne geçmek için göletlerden uzak durulmalı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu ikisi kardeş 4 kişinin serinlemek için girdiklerin gölette hayatlarını kaybetmesi sonrası uyarılarda bulunan profesyonel yüzücüler, derinlik bilinmemesi, çekim kuvveti fazla olması ve kıyısı olmamasından dolayı göletlerde kesinlikle yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulundular.

Kette geçtiğimiz hafta sonu Karamık beldesi ve Kızıldağ köylerinde serinlemek için gölete giren 4 kişi hayatını kaybetti. 10 Temmuz da meydana gelen ilk olayda Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde Akın ailesi piknik yapmak için öğleden sonra gölet kenarına gitti. Bu sırada Maviye Akın (16), kuzeni Sümeyra Akın (15) ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Ancak bir süre sonra iki kuzen suda çırpınıp, bağırarak yardım istemeye başladı. Bunu gören baba Uğur Akın (44) ise hemen suya atladı. Baba Akın bir süre sonra kızı Sümeyra'yı sudan çıkarmayı başararak kıyıya getirdi. Daha sonra suya geri dönen Uğur Akın yeğeni Maviye Akın'ı da kurtarmak isterken ikisi birlikte boğularak hayatını kaybetti.

Olayın ertesi günü yani 11 Temmuz da merkeze bağlı Kızıldağ köyünde meydana gelen olayda ise Hamza (22) ve Muhammet Can Örnek (10) isimli kardeşler yine serinlemek için girdikleri Kızıldağ Göleti'nde boğularak yaşamlarını yitirdiler.

"Göletlerde çekim kuvveti çok fazla, derinliği belli değil ve kıyısı yok"

Yaşanan boğulma olaylarının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ve göletlere girilmemesi konusunda kesin bir dille uyarılarda bulunan lisanslı profesyonel yüzme antrenörü Fatmanur Köse, göletlerin yüzmeye uygun yerler olmadığını ifade etti. Göletlerin yüzmek için tehlikeli olduğunu yenileyen Köse, "Göletlerde çekim kuvveti daha fazla olduğu için boğulmak riskleri daha fazla oluyor biz bu yüzden yüzmek için yüzme havuzlarını öneriyoruz. Yüzmeyi bilmeyenlerin biz bu tür yerlere girmemelerini öneriyoruz. Yüzmede belli bir seviyeye gelenlerinde biz yüzme havuzlarını girmelerini öneriyoruz, göletleri kesinlikle önermiyoruz. Göletlerde çekim kuvveti çok fazla, derinlik mesafesi belli olmadığı gibi aynı zamanda kıyısı da yok" dedi.

Boğulma esnasında hayat kurtaracak öneriler!

Gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren insanların kurtarılma anında yapılması gerekenleri de anlatan Köse hayati öneme sahip açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kurtarılan kişiye öncelikle suni solunum yapılmalı. Zaten bir cankurtaranın olmadığı yerde yüzmeyi bilmeyenlerin bu tür yerlere girmelerini kesinlikle önermiyoruz. Kurtarma esnasında da boğulan kişinin omuzlarından tutup kıyıya çıkarılması gerekiliyor. Gölette boğulma tehlikesi geçirenler ise kesinlikle panik yapmamalı, kendisini yavaş ve sakin bir şekilde sırt üstü pozisyonda kendisini kıyıya doğru ilerletebilir." - AFYONKARAHİSAR