Son Dakika Haberleri: Facianın eşiğinde dönüldü
Son Dakika 3. Sayfa Facianın eşiğinde dönüldü

Facianın eşiğinde dönüldü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayi girişinde başlatılan yol çalışması kazaya sebep oldu.

Facianın eşiğinde dönüldü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayi girişinde başlatılan yol çalışması kazaya sebep oldu. Facianın eşiğinde dönülen kazada TIR kapalı olan yolun karşına geçti, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Eskişehir gelip Bursa'ya doğru seyir halinde olan İlyas B. (45) idaresindeki 16 MCY 20 çekici, 16 ZG 449 dorse plakalı TIR, yağmur sebebiyle yol çalışması yapılan alanı fark etmedi. Yolu karıştıran sürücü önüne ne gelirse yıkıp geçti. Hızı kesilmeyen TIR daha sonra orta refüjde bulunan telleri yırtarak karşı şeride geçti. Kapalı olan yolda herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı
Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facianın eşiğinde dönüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]