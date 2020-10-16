Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun yüklü kamyon, ana yolda ilerleyen kamyonetin üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza Özdilek köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İlyas Aktaş idaresindeki 16 CHT 54 plakalı odun yüklü kamyon, Bursa Ankara kara yolundan gelip, yan yoldan Alanyurt istikametine dönmek istediği sırada devrildi. Kamyon, Ferhat Demir'in kullandığı 16 AFG 028 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Her iki araç sürücüsü de kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Kaza yapan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA