Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

- Facianın eşiğinden dönüldü
İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı facianın eşiğinden dönüldü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazı yapan iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinelerinin de yer aldığı altyapı çalışması sırasında caddeden geçen doğalgaz borusu patladı.
Çalışmayı yarıda bırakarak Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ekiplerine haber veren işçiler alanı boşaltarak ekiplerin gelmesini bekledi.
Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede güvenlik önemleri de alındı. ÇORDAŞ görevlilerinin ana boruyu kapatarak gaz akışının kesmesinin ardından delinen borunun tespit edilerek onarılması çalışmalarına başlandı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.