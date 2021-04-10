Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara - Son Dakika

Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara

10.04.2021 09:33

Facianın eşiğinden dönüldü.

Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara

Üç binanın zarar gördüğü heyelanda evler tahliye edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Heyelanda yaralanan olmazken, 3 bina tahliye edildi.

Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaklaşık üç ay önce doğalgaz hattı döşeme çalışması ile istinat duvarı çalışmasının ardından bölgede heyelan tehlikesi görülmesi üçerine üç bina boşaltıldı. Aralıksız yağan yağışların ardından bugün de büyük bir kaya kütlesi bulunduğu yerden koptu, heyelan meydana geldi. İlk heyelanın meydana gelmesinin şokunu atlatan mahalle sakinleri, olay yerine AFAD ve polis ekiplerini çağırdı. Cep telefonu ile heyelan anını çeken mahalle sakini ikinci heyelan anını ise saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Büyük bir gürültü ile kopan toprak parçaları saniye saniye evlerin üzerine yığıldı. Vatandaşlar olay mahallinden uzaklaştırıldı. Heyelan bölgesi drone ile görüntülendi.

"Evimizin içine kaya kütlesi girdi, şans eseri kimse yoktu"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Özhan Cambaz, "Bir heyelan meydana geldi. Üst yolumuzda yapılan doğalgaz ve istinat duvarı çalışması yapıldı. Duvar üç parçaya bölündü. Aşağı bölüme yük verdi. Heyelan meydana geldi. Evim yatak odam, mutfak kullanılamaz hale geldi. Yatak odama, mutfağıma girdi. Bugün evim yeniden zarar gördü. Ev boştu. Kimse yoktu. Sevincimiz o. Kimsenin canı yanmadı. AFAD geldi bundan 1,5 ay önce. Evi tahliye etmemizi söyledi. Biz 15 günden beri kullanmıyoruz. Belediye ilgileniyor, AFAD ilgileniyor. Yapılacağını söylediler. Yağışlı olduğunu söylediler. Zararımızın karşılanacağını söylediler. Bugün de kaya kütlesi evin içine girdi. Yatak odamıza, mutfağa patlatarak içeri girdi. Üç aydır sıkıntı vardı. Onun sonucunda neticede görüldüğü gibi kimsenin canı yanmadı. Üç, dört aile mağdur. Herkes kiraya çıktı" dedi.

"Üç aydır kadın halimle çamur temizliyorum"

Evin üst tarafında yaklaşık üç ay önce yapılan doğalgaz hattı çalışması ve istinat duvarı çalışmasının ardından heyelan tehlikesi sebebiyle evlerinin boşaltıldığını anlatan Cemile Cambaz, her gece evine çamur girmemesi için çabaladığını anlattı. Cambaz, "Üç aydır bu sıkıntı var. Bu problemle yaşıyoruz. Kadın halimle arka taraflarda çamur atıyorum. Belediyeye gidiyorum havaların düzelmesinin beklendiği söyleniyor. Daha ne diyeyim sonuç ortada. Evime su girmesin diye çizme giyip kadın halimle kanal açıyorum. Gece saatlerinde çamur temizliyorum. Yağmur demedim, kar demedim. Üç aydır bende uyku durak yok. Benim artık psikolojim bozuldu. Artık yeter" diye tepki gösterdi.

"40 gün önce eşimi kaybettim, yasını tutamadan evimden oldum"

Yaklaşık 40 gün önce eşini kaybettiğini gözyaşlarıyla anlatan Nihat Çolak da, "40 gün önce eşimi kaybettim. Yasını tutmadan, tepemizdeki topraklar kaymaya başladı. Blok taş evi çatlatıyor sonra bizim kömürlüğün üzerine geliyor. Yasımı tutmadan şaşırdım kaldım. Yetkililere gidiyorum geliyorlar gidiyorlar. Mayıs, Haziran ayında yapılacağını söylüyorlar. O tarihe kadar ne yapacağım? Emekliliğim yok, bir yerde çalışmıyorum. Allah rızası için Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Bize 6 bin lira para verdiler. Ben o parayla geçinemem. Kalacak yerim yok. Sağda solda kalıyorum. AFAD yardım parası verdi. Eşyalarım her şeyim evde. Sağda solda yaşamak zorunda kalıyoruz" dedi.

Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara
Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara
Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara
Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara

Toprak Kayması, Zonguldak, Doğalgaz, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Facianın eşiğinden dönüldü...Heyelan anında yaşanan panik kameralara - Son Dakika


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