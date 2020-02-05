Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı - Son Dakika
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Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesi olası bir faciaya karşı boşaltıldı.

Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesi olası bir faciaya karşı boşaltıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Buna karşılık ekipler bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştırılırken, çığ tehlikesinin bertaraf edilmesi bekleniliyor.

(İHA)

Bahçesaray, Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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