Son Dakika Haberleri: Facianın Sebebi Makinist Kavgası

Facianın Sebebi Makinist Kavgası

13 dakika önce

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, başkent Kahire'de 25 kişinin öldüğü tren kazasının makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Facianın Sebebi Makinist Kavgası, System.String[]
Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, başkent Kahire'de 25 kişinin öldüğü tren kazasının makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, facianın ön raporu açıklandı. Başsavcı Sadık, park yerine geçiş için manevra yaparken lokomotiflerden birinin, diğer raydan gelen başka bir trene temas ettiğini belirtti. Bunun üzerine makinistlerden birinin, lokomotifi durdurmadan diğer trenin makinistini azarlamak için kabinini terk ettiğini aktaran Sadık, makinistsiz kalan lokomotifin yüksek hızla hareket ederek park yerinin sonundaki beton bariyere çarptığını kaydetti. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktığını söyleyen Sadık, kazaya sebep olan makinistlerin gözaltına alındığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

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