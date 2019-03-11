Facianın Üzeriden 1 Yıl Geçti: Duygusal İlan !

İran
'da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıl dönümünde nişanlısı Murat Gezer
, gazetelere duygusal bir ilan verdi. İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının üzerinden bir yıl geçti. Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümünün birinci yıl dönümünde nişanlısı Murat Gezer ve ailesi gazetelere duygulandıran bir ilan verdi.
"SEN, YERİNE BİRİNİ KOYAMADIĞIM GURURUM, BİR TANECİK MELEĞİMSİN" Murat Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim. Bugün, sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım. Murty'n" ifadelerini kullandı.
"CANIMIZ MİNA'MIZ, BİZE YAŞATTIĞIN GÜZELLİKLER İÇİN SANA SONSUZ TEŞEKKÜRLER" Başaran ailesi ise, "Canımız Mina'mız, bize yaşattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkürler. Hep içimizde, hep bizimlesin. Sen ve yol arkadaşların, anılarımızın en güzel yerinde yaşamaya devam edecek" dedi.
(İHA)