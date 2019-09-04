Son Dakika Haberleri: Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
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Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

3 saat önce

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldularGAZİANTEP - Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolunda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, 27 RK 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. 3 takla atan otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kadın sürücü bir süre kazanın etkisinden çıkamadı. Sürücü, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
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