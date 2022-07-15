Kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi

Kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular

15.07.2022 08:55

Kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldularKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo aracı ile işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo aracı ile işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, yol kenarında oyun oynayan çocuklarda saniyelerle aracın kalmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükali Mahallesi Kale Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 AAP 410 plakalı kargo aracı ile 38 R 1083 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kargo aracı çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarında park halinde olan 38 KM 508 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada araç şoförleri yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Araçlarda çekici ile kaldırılırken, mahalle sakinleri de aynı yerde farklı tarihlerde sürekli kazaların meydana geldiğini söyleyerek, yetkililerden önlem almasını talep etti.

Çocuklar gitti, kaza meydana geldi

Öte yandan, kazadan bir süre önce kargo aracının savrulduğu yerde oyun oynayan çocukların gitmesi faciayı önledi. Meydana gelen kaza ve çocukların oyun oynadıkları yerden gitmesinin ardından aracın savrulması da güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, anne ve oğlu son anda kurtuldu YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 09:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement