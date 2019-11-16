Son Dakika Haberleri: Faciaya ramak kala... Dikkatsiz balıkçı kayığıyla yolcu feribotunun altında kalıyordu
Son Dakika Genel Faciaya ramak kala... Dikkatsiz balıkçı kayığıyla yolcu feribotunun altında kalıyordu - Son Dakika

Faciaya ramak kala... Dikkatsiz balıkçı kayığıyla yolcu feribotunun altında kalıyordu

6 saat önce

Faciaya ramak kala... Dikkatsiz balıkçı kayığıyla yolcu feribotunun altında kalıyorduÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda bu sabah saatlerinde bir yolcu feribotunun güzergahı üzerinde duran balıkçı teknesi durumu son anda fark edince büyük bir faciadan dönüldü.

Faciaya ramak kala... Dikkatsiz balıkçı kayığıyla yolcu feribotunun altında kalıyordu

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda bu sabah saatlerinde bir yolcu feribotunun güzergahı üzerinde duran balıkçı teknesi durumu son anda fark edince büyük bir faciadan dönüldü.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasına ait yolcu feribotu, bu sabah saatlerinde Çanakkale İskelesine yaklaşmak üzereyken yürekler ağza geldi. Feribotun güzergahı üzerinde bulunan balıkçı teknesi uzun süre hareket etmeyince denizde panik yaşandı. Feritbotun korna çalmasıyla durumu farkeden teknenin kaptanının hızlı bir hamleyle tekneyi güzergah üzerinden emniyetli bir noktaya çekmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Faciaya ramak kala... Dikkatsiz balıkçı kayığıyla yolcu feribotunun altında kalıyordu

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:53 Kaynak: İHA
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