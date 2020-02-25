Faciaya ramak kaldı - Son Dakika
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Faciaya ramak kaldı

7 saat önce

Balataları alev alan Akaryakıt yüklü tanker faciaya ramak kala söndürüldü.

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Balataları alev alan Akaryakıt yüklü tanker faciaya ramak kala söndürüldü.


Alınan bilgiye göre Bayburt Erzurum istikametinde seyir halinde, Necati Ercan idaresindeki 25 EM 331 plakalı tankerin Kop dağını inişte balatalarının ısınması sonucu alev aldı. Lastiklerden alev yükseldiğini fark eden surücü hemen 110 u arayarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Pırnakaban köyü mevkiini geçen sürücü Tankeri yolun güvenli yerine aldı. Olay yerine intikal eden Aşkale itfaiye ekipleri alev alev yanan Tankerin lastiklerine köpük sıkarak alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.


İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmalarına devam ederek olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. - ERZURUM

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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