Faciaya ramak kaldı - Son Dakika
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Faciaya ramak kaldı

24.07.2022 22:09
Faciaya ramak kaldı

-Bursa'da seyir halindeki demir yüklü tır virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi.

- Bursa'da seyir halindeki demir yüklü tır virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Orhangazi istikametinde seyir halinde olan 55 ADC 778 plakalı demir yüklü tır, virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi. İsmi henüz belirlenemeyen yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Turkuaz renge bürünen İznik Gölü manzarasıyla mest etti Turkuaz renge bürünen İznik Gölü manzarasıyla mest etti Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Orhangazi, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Faciaya ramak kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faciaya ramak kaldı - Son Dakika
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