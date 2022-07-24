Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Orhangazi istikametinde seyir halinde olan 55 ADC 778 plakalı demir yüklü tır, virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi. İsmi henüz belirlenemeyen yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Faciaya ramak kaldı - Son Dakika

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