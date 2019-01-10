Son Dakika Haberleri: Faciayı Irmak Kenarındaki Ağaçlar Önledi

Faciayı Irmak Kenarındaki Ağaçlar Önledi

1 saat önce

Malatya'da buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu.

Faciayı Irmak Kenarındaki Ağaçlar Önledi, System.String[]
Malatya'da buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmedi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesi D300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.Y. yönetimindeki 06 KA 6038 plakalı otomobil aşırı buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmezken, araç içindeki sürücü ve 2 yolcu kaza sonrası araçta sıkıştı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri daha sonra ırmağa uçan aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Darende, Malatya, 3. Sayfa
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