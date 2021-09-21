Üye Girişi
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim - Son Dakika

Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim

21.09.2021 16:46
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim, System.String[]

ÇORUM'da freni boşalan sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat yüklü kamyon, çok sayıda kişinin bulunduğu parkta istinat duvarını yıkıp ağaçları devirerek durdu.

ÇORUM'da freni boşalan sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat yüklü kamyon, çok sayıda kişinin bulunduğu parkta istinat duvarını yıkıp ağaçları devirerek durdu. Korna çalıp, çevredekileri uyaran Diyar Günen, "Hayatım 10 saniye gibi bir sürede film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Allah'ım sana geliyorum, kurban olduğum benden başkası zarar görmesin, diye dua ettim" dedi.

Kaza, önceki gün saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Diyar Günen'in kullandığı 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen kamyonda korna çalarak sürücüler ile çevredekileri uyaran Günen, yaklaşık 800 metre sonra aracıyla eski devlet hastanesi kavşağındaki kaldırım ile Yunus Emre Parkı'nın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan istinat duvarını da aşan kamyon, parka girdi. Parktaki 3 çam ağacını yıkan kamyon güçlükle durdu. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan Günen, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEYE BAŞLADIM'Tedavisinin ardından taburcu olan sürücü Diyar Gönen, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Freni tutmadığını ilk hissettiğimde 4'üncü vitesle iniyordum. Benden önce yola çıkan diğer şoför arkadaşımız Feridun ağabeyi aradım. Kamyonun freninin tutmadığını, ambulansa, trafiğe ve itfaiyeye bilgi vermesini istedim. İmdat frenini çektiğim halde araba hızını almaya başladı. Ben de o esnada arabayı sağ tarafa yatıracaktım ama evler ve insanlar vardı, onları yaralayabilir ya da öldürebilirdim. O düşünceyle yatırmak istemedim. Emniyet kemerini açtım, arabadan atlamayı düşündüm, daha sonra vazgeçtim. Çünkü 10 yıl önce memlekette bir kazaya şahit oldum. Freni boşalan bir hafriyat kamyonunun sebep olduğu kazada 9-10 kişi hayatını kaybetmişti. O kaza gözümün önüne geldi.  Ben de emniyet kemerini bağlamaya fırsat bulamadan dua etmeye başladım. Allah'ım sana geliyorum, kurban olduğum, başkası zarar görmesin. Kelime-i Şehadet getirmeye başladım. Bir yandan kornaya basarak, direksiyon hakimiyetini korumaya başladım. O dönemeçlerden ve virajlardan, Allah'ın yardımıyla indim. Kamyon parkta ağaca çarparak durdu. Parkta gezen bir doktor, bana ilk müdahaleyi yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok korktum, kamyon bayır aşağı inerken önüme bir araç çıktı, o araca çarpmamak için çok dua ettim.  Kamyon durduktan sonra da ilk o araca bir şey oldu mu diye sordum. O an hayatım bitti dedim, benden başkasına bir şey olmasın diye Allah'a yalvardım. Ailem ve anılarım aklıma geldi" diye konuştu.'ALLAH'A ŞÜKÜR KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI'Diyar Günen'in o esnada telefonla aradığı mesai arkadaşlarından Feridun Kelam ise, "Ben hemen ambulansı aradım, durumu bildirdim. Kamyonu takip edip aşağı indiğimde kaza olmuştu. Kazayı görünce zaten kendimizden geçtik. Polislere, birine bir şey oldu mu diye sorduk. Kimseye bir şey olmadığını ve Diyar ağabeyin de durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı ama bu kazada bir kişinin bile burnu kanamaması mucize" dedi. 'KAHRAMANLIK DESTANI YAZDI'Kazayı duyar duymaz bölgeye gelen Diyar Günen'in mesai arkadaşı Deniz Apaçık, "Feci bir kazaydı ama dikkatimizi çeken şey, kaza yerinde insanların bize anlattıklarına göre Diyar Bey'in ciddi bir insanlık dersi verdiğiydi. Kahramanlık destanı yazdı. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu insanlık için ciddi bir olay. İnsanın kendi hayatını hiçe sayarak, insanların canını kurtarması alkışlanması gereken bir durum" diy konuştu.

Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim
Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini öne sürdü 16:26 Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini öne sürdü Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu 16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu
Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor 15:28 KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük 15:18 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı 14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Son Dakika Haberleri
16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok         
16:41
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı         
15:48
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor         
15:29
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 16:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Faciayı önleyen kamyon şoförü: Benden başkası zarar görmesin diye dua ettim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement