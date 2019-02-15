Faciayı Refüjdeki Ağaçlar Önledi

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada, otomobilin ağaçlara çarparak karşı yöne geçememesi olası bir faciayı önledi.



Kaza, Talas Bulvarı Karta kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. yönetimindeki 38 PV 421 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte Cafer Y. ve Fatma Y. yaralandı. Yaralılar itfaiye ve polis ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak ambulans ile hastanelere sevk edildi. Polis ekipler ide kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.



Öte yandan, takla atan otomobilin ağaçlara çarpıp durması, karşı şeride geçerek başka araçlarla çarpışmasını önledi. - KAYSERİ

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